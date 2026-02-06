Родившая в 14 лет звезда шоу «Пусть говорят» Дарья Суднишникова снова беременна
Жительница города Железногорска Красноярского края Дарья Суднишникова, прославившаяся после эфира телепрограммы «Пусть говорят» из-за беременности в возрасте 13 лет, снова ждет ребенка, сообщает журнал Voice.ru.
Сначала в ток-шоу утверждали, что отцом будущего ребенка является 10-летний друг Ваня. Однако позже выяснилось, что школьница ждет первенца от 16-летнего Степана, который изнасиловал ее в подъезде.
В 2020 году Дарья стала самой молодой матерью в России, родив дочь Эмилию. Сейчас она находится в ожидании второго ребенка от нового молодого человека. Однако в этот раз Суднишникова решила не участвовать в ток-шоу.
В настоящее время девушка ведет личный блог, в котором делится с подписчиками своими переживаниями о будущем.
«Мне очень страшно. Я только недавно съехала от родителей и сейчас живу с парнем. Моя мама больше никак не сможет помочь, так как она находится в психушке на длительный срок. Я очень боюсь самостоятельной жизни», — призналась Суднишникова.
Помимо этого, Дарья рассказывает в соцсетях о проблемах во время беременности. По ее словам, девушка находится на дневном стационаре в роддоме. Ей ложно доходить до туалета, а возвращается она с «ужасной одышкой».
Два года назад Дарье начала зарабатывать публикацией в Сети своих интимных видео. Девушка не видит в этом ничего аморального. Неравнодушные пользователи предложили органам опеки проверить семью и лишили Дарью родительских прав. В 2021 году Суднишникова была беременна, но прервала ее, так как молодой человек не был готов ни к отцовству.
