«Родительский контроль» проверил питание в школе городского округа Подмосковья

В рамках проекта «Родительский контроль» в МБОУ «Гимназия № 5» городского округа Дзержинский еженедельно проходит контроль качества школьного питания. Проверку проводят сами родители (законные представители) обучающихся, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После очередной проверки мама одного из ребят отметила, что еда в столовой очень вкусная, как домашняя.

«Спасибо большое, все было очень вкусно: борщ, гречка и подливка. Хлеб как из детства, сейчас в магазинах такой не найдешь. Очень вкусная домашняя еда. Удивили стерильность столовой и опрятность всех сотрудников», — заявила женщина.

На странице гимназии № 5 в социальной сети регулярно публикуется информация с напоминаем для родителей о предоставляемой им возможности проверить качество питания в учреждении. На родительский контроль необходимо записаться через портал «Моя школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.