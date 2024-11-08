Родителям юных геймеров рассказали, когда начинать беспокоиться

Психолог Дарья Яушева рассказала, когда родителям юных геймеров стоит начинать беспокоиться по поводу увлечения своих чад. По ее словам, агрессия и головная боль сигнализируют о развитии игромании, сообщает NEWS.ru .

Один из важных признаков — это головная боль. Регулярные приступы в сочетании с проявлениями агрессии и тягой к играм могут свидетельствовать о серьезных психических и эмоциональных нарушениях. Физическая боль, особенно если она сопровождается возрастанием агрессивного поведения, может усиливать желание погрузиться в виртуальную реальность, отметила эксперт.

Яушева подчеркнула, что игры создают у ребенка ощущение контроля и способствуют снижению стресса. Однако, по словам специалиста, это может привести к усилению изоляции. Она отметила, что зависимость от игр нередко возникает как результат внутреннего дискомфорта или неосознаваемых эмоциональных переживаний.

Психолог также добавила, что причины игромании могут быть связаны с соматическими проблемами. Она отметила, что агрессия в подростковом возрасте — довольно распространенное явление.

«Родителям стоит насторожиться, если подросток не просто много играет, но и проявляет агрессию, становится замкнутым, отказывается идти к врачам или проявляет другие изменения в поведении», — подчеркнула эксперт.

Поиск помощи у психотерапевта, клинического психолога или невролога может способствовать выявлению первопричины проблемы и подбору эффективных методов поддержки, особенно когда обычные варианты помощи оказываются неэффективными, заключила Яушева.