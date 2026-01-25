Родители пожаловались Мизулиной на туберкулез в школьных столовых

Сотрудник школы № 3 в Южно-Сахалинске и повар в школе № 575 в Санкт-Петербурге ходили на работу с открытой формой туберкулеза. Родители напуганы, а дети продолжают посещать занятия, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В Южно-Сахалинске у одного из сотрудников гимназии № 3 выявлена заразная форма туберкулеза. При этом школа продолжила работу в обычном режиме, карантин до сих пор не объявлен. Завтра школьники должны в стандартном режиме идти на уроки. Многие, естественно, напуганы» — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, родители получили уведомление, что все учащиеся и сотрудники гимназии по предписанию Роспотребнадзора считаются контактными лицами и обязаны пройти медобследование в областном тубдиспансере. Это касается не только детей, но и взрослых членов их семей. С 26 января детей будут приводить в тубдиспансер группами, строго в сопровождении родителей. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Жители Петербурга обратились к главе лиги безопасного интернета с похожей ситуацией. Они рассказали, что в школе № 575 у повара столовой обнаружили туберкулез в активной форме. После этого всех учащихся направили на медобследование в поликлиники. Однако в школе не объявили карантин. Также сообщается, что руководство учебного заведения старается скрыть произошедшее и запрещает учителям поднимать эту тему.

«Как пишут, школа пытается всячески замолчать произошедшее и запрещает учителям обсуждать эту тему», — заключила Мизулина.

