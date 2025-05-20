РКН: причиной сбоя в работе ФНС стала DDoS-атака из-за рубежа

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Зарубежные хакеры с утра вторника атакуют сервисы Федеральной налоговой службы. Именно из-за этого и произошел сбой в работе портала ФНС, заявили в Роскомнадзоре, сообщает РБК .

В ведомстве отметили, что данные пользователей защищены, несмотря на DDoS-атаку. Системы безопасности и управления инфраструктурой работают штатно.

В РКН уточнили, что опасности проникновения в инфраструктуру ФНС России нет. Как только атаки прекратятся, об этом сообщат дополнительно.

Утром 20 мая массовый сбой произошел в работе сервисов ФНС, Госключа и «Честного знака». В частности пользователи жаловались, что не могли попасть в личный кабинет ФНС.

Также фиксировались проблемы с доступом к приложениям ЕМИАС, СБИС. ЕМИАС уже заработала в штатном режиме.