Рябков: украинские спецслужбы готовили покушение на Путина в Петербурге

Украинские спецслужбы Украины планировали покушение на президента РФ Владимира Путина и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова в День ВМФ в Петербурге, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Он рассказал, незадолго до праздника министр обороны РФ провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, чтобы тот убедил Киев отказаться от своих планов.

По словам Рябкова, Вашингтон связался с Киевом и убедил отказаться от задуманного.

День Военно-морского флота прошел в Петербурге 28 июля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин отслеживает ход специальной военной операции по картам.