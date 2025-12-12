Рис и киноа: эксперт назвала легкие и сытные блюда для обеда

Главный технолог сервиса доставки суши и роллов «Много лосося» Людмила Румянцева заявила, что тяжелые бургеры с картошкой фри во время обеда лучше заменить на легкие, но сытные блюда — например, рис, лапшу из твердых сортов пшеницы и киноа, сообщает Life.ru .

«Они обеспечат равномерное насыщение энергией без резких пиков и падений», — пояснила эксперт.

По ее словам, феноменальная рабочая продуктивность жителей Японии кроется именно в правильном питании: они употребляют ферментированные продукты — мисо, соевый соус или маринованный имбирь.

Ферментация способна обогатить пищу пробиотиками и облегчающими процесс пищеварения ферментами.

Еще один важный вопрос — это температурный режим при приготовлении пищи. Идеальный обед будет теплым или слегка охлажденным, как суши, роллы или поке с рыбой и овощами.

