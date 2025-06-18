Резидент ОЭЗ «Дубна» строит производственное здание современных счетчиков электроэнергии

Резидент особой экономической зоны «Дубна» строит производственное здание, где наладит выпуск одно- и трехфазных счетчиков электрической энергии для интеллектуальных систем учета. Приборы позволят следить за качеством элеткроэнергии, а управлять ими можно удаленно, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

По информации центра содействия строительству, на сопровождении которого находится проект, в реализацию застройщик инвестирует 220 млн руб.

Площадь двухэтажного производственного корпуса составит почти 2,5 тысячи квадратных метров. В нем разместят участки сборки, прошивки и упаковки. За качеством выпускаемой продукции будут следить в специально оборудованной метрологической лаборатории.

Строительство объекта было начато в 2024 году, на сегодняшний день инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 53% строительной готовности. Уже готов каркас здания, стены из сэндвич-панелей. В настоящее время строители перешли на фасадные работы, ведут отделку помещений и устройство перегородок.

Завершат строительство производственного корпуса в первом квартале 2026 года.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.