Режиссера Беркович* отправили в колонию в Костромской области
Осужденную за оправдание терроризма режиссера Евгению Беркович* эпатировали в колонию в Костромской области, сообщает РИА Новости.
Режиссер будет отбывать наказание в ИК-3 Костромской области. Это женская исправительная колония общего режима. Она находится в поселке Прибрежный.
Ранее о том, что Беркович* отправили в исправительное учреждение, сообщила ее адвокат Ксения Карпинская. Она не уточняла, куда именно отвезли режиссера.
Беркович* была осуждена на 5 лет 7 месяцев лишения свободы из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Режиссера признали виновной в оправдании терроризма.
* Включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.