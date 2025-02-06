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Режиссера Беркович* отправили в колонию в Костромской области

Осужденную за оправдание терроризма режиссера Евгению Беркович* эпатировали в колонию в Костромской области, сообщает РИА Новости .

Режиссер будет отбывать наказание в ИК-3 Костромской области. Это женская исправительная колония общего режима. Она находится в поселке Прибрежный.

Ранее о том, что Беркович* отправили в исправительное учреждение, сообщила ее адвокат Ксения Карпинская. Она не уточняла, куда именно отвезли режиссера.

Беркович* была осуждена на 5 лет 7 месяцев лишения свободы из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Режиссера признали виновной в оправдании терроризма.

* Включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.