Режиссер «Ералаша» провел мастер-класс для юных артистов в Дубне

Режиссер и сценарист Владимир Панжев 20 января впервые провел мастер-класс для школьников и студентов в Дубне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Панжев, известный по работе над киножурналом «Ералаш», встретился с молодежью Дубны — участниками театральных студий и теми, кто только начинает знакомство с искусством. Мастер-класс «Как попасть в кино?» прошел в формате живого диалога, где юные артисты получили профессиональные советы и услышали конструктивные замечания.

Многие участники уже определились с выбором профессии в сфере кино, театра или телевидения. Панжев помог им понять, какие шаги стоит предпринять для достижения целей, и отметил высокий потенциал дубненских артистов.

«Очень хорошо, что пришли ребята именно за тем, чтобы получить новые знания, улучшить свои навыки, понять, что можно сделать в ближайшем будущем. И, что важно, они уже умеют критически оценивать себя», — отметил Владимир Панжев.

Режиссер выразил намерение продолжить сотрудничество с дубненскими студиями и подчеркнул перспективы развития детско-юношеского кино и театра в наукограде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.