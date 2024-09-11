Reuters считает, что установило имена 23-х погибших в Африке вагнеровцев

В Reuters заявили об идентификации погибших в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»

В агентстве Reuters заявили об идентификации 23-х погибших и двух плененных в Мали бойцов ЧВК «Вагнер», пишет РБК .

Агентство утверждает, что использовало специальные программы опознания личности и открытые данные.

Как указано в публикации, бойцы ЧВК «Вагнер» участвовали в спецоперации на Украине, воевали в Ливии, Сирии и других горячих точках.

Сотрудники компании и малийские войска в июле 2024 года попали в засаду террористов-туарегов у населенного пункта Тин-Заутин и вели пятидневный бой с тысячным отрядом боевиков, которые были подготовлены украинскими инструкторами.

После инцидента страны Альянса стран Сахеля, куда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо. разорвали отношения с Киевом.