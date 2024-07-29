Пятидневный бой с тысячей исламистов: в «Вагнере» прокомментировали события в Мали

ЧВК «Вагнер» заявила, что бой с исламистами в Мали шел пять дней

ЧВК «Вагнер» прокомментировала произошедшее в Мали, где сотрудники компании и малийские войска попали в засаду туарегов у населенного пункта Тин-Заутин. В компании утверждают, что «вагнеровцы» и федералы вели пятидневный бой — с 22 по 27 июля, и в моменте численность противостоящих им исламистов достигла 1 тыс. бойцов, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» (интернет-ресурс ЧВК).

Террористы и бойцы «Координационного движения Азавад» (CMA) напали на военнослужащих ВС Мали и 13-й штурмовой отряд «вагнеровцев», которым командовал Сергей «Пруд» Шевченко. В первый день боев «вагнеровцы» ликвидировали большинство радикалов, заявили в ЧВК. Оставшиеся боевики ретировались, однако из-за начавшейся песчаной бури туареги перегруппировались и нарастили свою численность до тысячи человек.

Для помощи бойцам 13-го штурмового отряда руководство ЧВК перебросило в район боев дополнительные силы. С 25 июля исламисты продолжали усиливать натиск на позиции «вагнеровцев», устраивая массированные атаки с применением «шахид-мобилей», беспилотников и тяжелого вооружения. Это «повлекло потери со стороны ЧВК „Вагнер“ и солдат FAMa», утверждают в компании.

В боях с сепаратистами погиб командир 13-го штрумотряда Сергей «Пруд» Шевченко. Последняя радиограмма от группы Шевченко датирована 27 июля, в 17:10. В ней передали, что среди «вагнеровцев» осталось трое выживших, которые продолжали вести бой с повстанцами.