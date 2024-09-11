Рэпера Славу КПСС требуют проверить на пропаганду наркотиков

Рэпера, стримера, блогера, художника и поэта Вячеслава Машнова, более известного как Слава КПСС, проверят на пропаганду наркотиков. На артиста написали заявление в полицию, сообщает Baza .

Жалобу на рэпера подали с помощью сайта МВД. Заявление передали в отдел полиции по Кировскому району Санкт-Петербурга.

Все дело в новом клипе Славы КПСС под название «Кайфоград». Заявитель увидел в клипе прямые призывы к употреблению наркотиков. Он считает, что видеоролик нужно удалить, а рэпера наказать по закону.

Ранее стало известно, что следствие рассматривает вопрос об объявление в розыск известного рэпера Алишера Моргенштерна*. Его неоднократно приговаривали к административным штрафам за отсутствие маркировки иностранного агента на его публикациях в соцсетях.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ.