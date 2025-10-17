Рэпер Macan уйдет на службу в армию 28 ноября

Российский рэп-исполнитель Андрей Косолапов, более известный по сценическому имени Macan, заявил, что 28 ноября отправится проходить срочную службу в армию.

«Желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — сказал Косолапов в видеосообщении в своем Telegram-канале.

Музыкант добавил, что в связи с уходом в армию продают свой автомобиль BMW M5.

6 октября Macan, заявил, что получил повестку и готовится пойти на срочную службу в российскую армию. Артист призвал не верить СМИ, что игнорирует повестки из военкомата и уклоняется от службы. При этом 15 октября рэпер не явился в сборный пункт военного комиссариата в Москве.

23-летнему Косолапову присвоили категорию «А» — «годен без ограничений». Род войск рэперу определят уже на месте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.