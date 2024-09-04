Ремонт кабинетов химии, биологии и физики завершили в школе № 2 Истры

В рамках федерального проекта «Точка Роста» в некоторых школах округа проводится ремонт естественно-научных классов. Так, в школе № 2 города Истра завершен ремонт кабинетов химии, биологии и физики. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в школе № 2 за короткий срок — всего за 1,5 летних месяца (июль и август) — в школе были выполнены следующие работы:

заменены деревянные оконные блоки на современные ПВХ

проведен ремонт стен и потолка

обновлена электропроводка и система освещения

заменено покрытие пола и дверей в классах и лаборантских кабинетах.

Помимо этого, были построены демонстрационные подиумы, заменены лабораторные столы, а также обновлена школьная мебель в соответствии с установленной цветовой гаммой.

В каждый класс закупили соответствующую технику, из них: лабораторные наборы, специализированная техника, микроскопы, ноутбуки, методическая литература, а также настроили программное обеспечение на ноутбуках по каждому предмету отдельно.

В данный момент проводятся последние штрихи — брендирование кабинетов символикой и табличками проекта «Точка Роста».

Классы получились яркими, современными и функциональными. А главное, что они соответствуют всем стандартным требованиям.

Уверены, что обновленная современная база по биологии, физике и химии станет настоящей точкой роста и развития знаний для наших учеников. И конечно же, учителям преподавать теперь станет намного интереснее, эффективнее и лучше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.