Рекордно низкое: в Москве обновился минимум атмосферного давления на 21 ноября

сегодня в 08:21

К 22 часам 21 ноября на столичной метеостанции ВДНХ атмосферное давление понизилось до 722 мм рт. ст. (962,4 гПа). Такого низкого показателя в городе в этот день не было за время наблюдения, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Прежний рекорд минимального давления принадлежал 1965 году и составлял 725 мм рт. ст. (966,7 гПа)», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

Она добавила, что за 12 часов падение атмосферного давления составило 10 мм рт. ст. Из-за этого в Московском регионе поднялся штормовой ветер.

В пятницу в регионе местами ожидается гололедица, температура будет 0 — плюс 2 градуса. Пройдут небольшие осадки, по Подмосковью преимущественно в виде снега.