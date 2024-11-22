сегодня в 07:15

Гололедица и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

В пятницу в Подмосковье и Москве местами прогнозируется гололедица, столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности местами пройдут небольшие осадки, по Московской области преимущественно в виде снега.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура немного опустится, до минус 1 — плюс 1 градуса, днем 23 ноября она будет 0 — плюс 2. Также пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидаются гололедица и налипание мокрого снега.