сегодня в 02:58

Рейс Сочи-Петербург задержали на 12 часов из-за снегопада. Вылет переносили три раза, сообщает RT .

Пассажиры смогли улететь только ночью. В самолете было много свободных мест.

«Я думаю, что часть людей не приехали в аэропорт, потому что могли не знать, что время вылета вновь изменили», — рассказала одна пассажирка.

Около 90 рейсов было задержано в Пулково 12 января из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой.

Утром 12 января аэропорт приостанавливал работу. В Пулково заявляли, что обеспечение безопасности пассажиров — приоритет в работе. Уточнить статус рейса можно на сайте аэропорта, а также у авиакомпаний.