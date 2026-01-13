Реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. В список попадают только должники, которые привлекались к административной и уголовной ответственности за неуплату или объявлены в розыск, сообщили на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

На «Госуслугах» можно посмотреть, есть ли у гражданина долги по алиментам на содержание детей и родителей. В реестре указаны регион и сумма, которую задолжал человек. Для проверки нужны только ФИО и дата рождения.

Сервис доступен любому пользователю портала. Авторизация и документы не требуются. Таким образом при заключении сделок можно заранее оценить финансовую добросовестность человека и стимулировать погасить долги.

В мае прошлого года Федеральная служба судебных приставов совместно с Минюстом начала рассматривать возможность ограничения доступа к спортивным мероприятиям для злостных неплательщиков алиментов. Инициатива стала частью комплекса мер по усилению ответственности за уклонение от алиментных обязательств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.