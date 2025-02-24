Редакция Sputnik Азербайджан не получала официальных уведомлений о закрытии

В МИД Азербайджана заявили о закрытии местного филиала агентства Sputnik. При этом в редакции сказали, что СМИ пока не выдали соответствующее уведомление, рассказали РИА Новости в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».

Кроме того, в Азербайджане упразднили представительство BBC.

О ликвидации филиала Sputnik рассказал утром 24 февраля пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Причину этого решения дипломата не раскрыли.

Гаджизаде отметил, что «Россия сегодня» в будущем сможет получить аккредитацию исключительно на одного сотрудника. Только он будет работать в Азербайджане.

Ранее власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналу агентства Sputnik Молдова.