Власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналу агентства Sputnik Молдова

Вечером 21 февраля в Молдавии заблокированным оказался Telegram-канал агентства Sputnik Молдова, сотрудники данного СМИ пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию, пишет РИА Новости .

На данный момент неизвестно, что стало причиной блокировки Telegram-канала. Эта информация уточняется.

Власти Молдавии приняли решение об ограничении доступа к различным Telegram-каналам в октябре 2024 года. Блокировке подверглись не только информационные ресурсы оппозиционных политиков, но и ряд медиаплатформ.

Среди заблокированных оказались каналы представителей блока «Победа», включая его руководителя Илана Шора и депутатов Марину Таубер, Александра Нестеровского и Василия Болю. Ограничения коснулись также главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Помимо персональных каналов, блокировка затронула несколько молдавских СМИ, в том числе телеканал TV6, информационный портал MD24 и издание «Гагаузская республика». В список попали и общественные организации: АНО «Евразия», московский культурный центр Молдавии, а также официальные каналы оппозиционного блока «Победа» и его молодежного движения.