Закрылась редакция Sputnik в Азербайджане

Представительство «Россия сегодня» (Sputnik) в Азербайджане прекратило свое существование, об этом сообщает Report .

О ликвидации редакции Sputnik в Азербайджане сообщил пресс-секретарь МИДа этой страны Айхан Гаджизаде. Причина такого решения не уточняется.

По словам Гаджизаде, «Россия сегодня» в дальнейшем может получить аккредитацию только на одного сотрудника, который сможет работать в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что в Молдавии местные власти заблокировали доступ к Telegram-каналу агентства Sputnik. Причина также не сообщается.