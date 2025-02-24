Закрылась редакция Sputnik в Азербайджане
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Представительство «Россия сегодня» (Sputnik) в Азербайджане прекратило свое существование, об этом сообщает Report.
О ликвидации редакции Sputnik в Азербайджане сообщил пресс-секретарь МИДа этой страны Айхан Гаджизаде. Причина такого решения не уточняется.
По словам Гаджизаде, «Россия сегодня» в дальнейшем может получить аккредитацию только на одного сотрудника, который сможет работать в Азербайджане.
Ранее сообщалось, что в Молдавии местные власти заблокировали доступ к Telegram-каналу агентства Sputnik. Причина также не сообщается.