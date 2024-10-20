SpaceX определила вероятность падения ракеты Starship на кита в море

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Компанию SpaceX заставили провести исследование и узнать, какова вероятность, что Starship может упасть на акулу при приземлении в океан, и навредить ей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление бизнесмена Илона Маска.

В ходе исследования выяснилось, что океан — большой, и там плавает множество акул. Поэтому падение ракеты Starship на них — «не невозможно, но маловероятно».

Затем американские власти попросили Маска провести аналогичное исследование в отношении китов. Правительство США боялось, что падение ракеты Starship в океан с последующей детонацией может повредить слух млекопитающих.

«Это просто одно сумасшествие за другим», — сказал Маск.

Ранее сообщалось, что SpaceX впервые смогла вернуть на землю первую ступень космического корабля Starship. Он запускался из Техаса.