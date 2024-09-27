Разведка США предупредила о последствиях разрешения для ВСУ бить вглубь РФ

Разведка США предостерегла власти западных стран от предоставления разрешения ВСУ на удары вглубь территории России иностранным дальнобойным оружием, пишет RT со ссылкой на New York Times.

По мнению разведчиков, Россия примет серьезные ответные шаги в отношении США и их союзников в случае, если Запад одобрит нанесение ударов по ее территории.

В качестве возможных последствий американская разведка называет активизацию диверсий в Европе — поджогов, атак на западные военные базы.

Ранее в Bloomberg заявили, что Путин дополняет ядерную доктрину, чтобы не допустить «агрессии» со стороны западных государств. В документе рекомендовано уточнить название стран и военных блоков, в отношении которых Россия проводит политику атомного сдерживания.

Путин 25 сентября предупредил, что РФ может нанести ядерный удар при массированном старте средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники противника. Российский президент отметил, что решения будут приняты на основе новых угроз.