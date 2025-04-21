Разминку и Всероссийский субботник организуют в парках Подольска 26 апреля

Праздничное мероприятие «Парковая атлетика» пройдет 26 апреля в двух парках культуры и отдыха городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В субботу с 09:00 до 14:00 в парке имени Виктора Талалихина проведут массовую разминку «Зарядись энергией» от подольского бегового движения «Дай 5» и Всероссийский субботник. Также состоится флешмоб «Радость движения» с участниками программы «Активное долголетия» на Танцевальной веранде. Дети смогут принять участие в мастер-классе по созданию ежика из еловой шишки и пластилина в павильоне «Сказочный лес». Планируется организованная ходьба по весенним тропам и занятия скандинавской ходьбой. На центральной площади будет работать Самоварная станция.

В Детском парке с 12:00 до 14:00 можно будет принять участие в разминке «Зарядись энергией!» и программе «Спорт в творчестве». Пройдут открытые тренировки на свежем воздухе по фитнесу. Проведут мастер-класс «Медаль чемпиона» и акцию по раздельному сбору мусора «Экоразборка». Состоится спортивный забег для детей и взрослых «Бегу по весне».

Вход свободный для всех желающих в возрасте 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.