Разлом на дне Тихого океана грозит масштабной катастрофой для человечества

Трещина, которая образовалась на земной коре возле тихоокеанского побережья Северной Америки, предвещает самую страшную катастрофу за всю историю континента, сообщает aif.ru .

Как пишет британская газета Daily Mail, землятресение может опустошить 360 тыс. кв. м. территории США и затронуть около 7 млн человек. В течение следующих 50 лет специалисты оценивают вероятность возникновения мощнейшего землетресения как 1:10.

В статье отметили, что в результате стихийного бедствия могут пострадать американские штаты Вашингтон и Орегон, север Калифорнии, а также провинция Британская Колумбия в Колумбии.

Из материала следует, что для спасения жителям прибрежных городов потребуется подняться выше уровня воды. Других вариантов спастись от природной катастрофы не будет.

Ранее стало известно, что мощный буран несет угрозу для 62 млн американцев в нескольких штатах в центральной и восточной части США. При этом в теплых регионах страны могут быть грозовые бури и дожди.