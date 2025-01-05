CNN: миллионам американцам угрожает мощнейшая снежная буря

Мощный буран несет угрозу для 62 млн американцев в нескольких штатах в центральной и восточной части США, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении.

Воздушные массы принесут снег, лед, мороз и ветры со скоростью до 18 метров в секунду в минимум 12 штатов.

В теплых регионах могут быть грозовые бури и дожди. Шторм может добраться до крупных городов на восточном побережье уже в понедельник. Люди могут остаться без света и электрического отопления, сообщает телеканал.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что ситуацию на черноморском побережье в Анапе после разлива мазута нельзя назвать катастрофической и не стоит бояться отравиться рыбой.