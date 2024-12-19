Совсем не катастрофа: эколог рассказал о ситуации в Анапе после разлива мазута

Эколог Илья Рыбальченко заявил, что ситуацию на черноморском побережье в Анапе после разлива мазута нельзя назвать катастрофической и не стоит бояться отравиться рыбой, сообщает «Вечерняя Москва».

«Безусловно, ситуация тяжелая, но это совсем не катастрофа. Тем не менее некоторым выгодно раздувать эту ситуацию. Во-первых, это те, кто хочет сдвинуть поток туристов из Крыма и Кубани к себе, на свои берега», — сказал специалист.

По его словам, мазутом оказалось испачкано не все побережье, а только определенные места: шторм разбил его на небольшие островки, их выносило на поверхность.

Дело в том, что мазут, в отличие от нефти, не весь выходит на поверхность воды, а разбивается на капли разной плотности.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии назвал крушение танкеров в Керченском проливе настоящей экологической бедой. Новые очаги пятен пока не найдены, но нужно убирать мазут с побережья.