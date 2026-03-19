Разделит детей на «нормальных» и нет: что не так с курсом «Моя семья»

Сравнение семей на уроках может вызвать у ребенка стыд, вину и внутренний конфликт, сообщила РИАМО клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Этот риск очень высок. Как только появляется некий образец „правильной семьи“, дети из семей, где есть проблемы (алкоголизация, насилие, бедность, развод, отсутствие одного из родителей), автоматически попадают в зону уязвимости. Они начинают чувствовать, что их семья „неправильная“, „хуже“, и это порождает чувство стыда, вины и даже злости. Ребенок не виноват, в какой семье он родился, но именно он будет нести этот груз сравнения», — сказала Гладких.

Она добавила, что идея сама по себе благая, но упор стоит делать не на устройство конкретных семей и не на сравнение, а на общечеловеческие культурные ценности и традиции.

«Нужно рассказывать о том, что такое уважение к старшим, забота о младших, взаимопомощь, семейные праздники и обычаи — но без привязки к тому, какая семья „правильная“, а какая нет. И обязательно учитывать возрастные особенности и возможную разницу в семейном укладе учеников», — отметила специалист.

Гладких уточнила, что главная ответственность за воспитание в вопросах семьи все-таки должна оставаться за родителями.

«Школа может давать знания, но формировать ценности и эмоциональную связь — это прерогатива семьи. И если уж вводить такой курс, то делать это предельно деликатно, с участием детских психологов и с обязательным учетом обратной связи от детей и родителей», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что школьникам 1-4 классов начнут преподавать внеурочный курс «Моя семья». Пособия уже включили в федеральный перечень учебников. В первом классе детям расскажут о любви, во втором — о духовно-нравственных ценностях, в третьем — о семейных добродетелях, а в четвертом подготовят их к подростковой жизни.

