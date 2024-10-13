В Можайском округе подвели итоги оперативно-служебной деятельности

В актовом зале ОМВД России по Можайскому городскому округу состоялось расширенное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2024 года и задачах на предстоящий период, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В совещании приняли участие начальник ОМВД полковник полиции Юрий Воронин, Можайский городской прокурор Александр Неплюев, заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова, начальник Управления мобилизованной подготовки ГУ МВД России по Московской области Александр Ковылов, руководитель Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Сергей Булатов, а также личный состав ОМВД.

В начале заседания начальник ОМВД полковник полиции Юрий Александрович наградил сотрудников почетными грамотами и благодарностями за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

С докладом о результатах оперативной обстановки на территории Можайского городского округа выступил начальник штаба ОМВД подполковник внутренней службы Оксана Соловьева, которая отметила направления деятельности, где достигнуты определенные успехи, а также обозначила вопросы по наиболее значимым проблемам, которые необходимо решить.

В ходе заседания были подведены итоги оперативно-служебной деятельности личного состава ОМВД России по Можайскому городскому округу за 9 месяцев и определены задачи на предстоящий период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.