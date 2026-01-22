Распылил не по делу — получи статью: адвокат объяснил риски газового баллончика

Газовый перцовый баллончик считается относительно безопасным средством самообороны, но его необоснованное применение может повлечь административную или даже уголовную ответственность, сообщил РИАМО партнер юридического бюро Legal Advisor, адвокат МКА «ГРАД» Олег Ким.

«Ответственность за необоснованное применение может быть как административной, так и уголовной. Административная ответственность чаще всего наступает за побои. Уголовная — за причинение вреда здоровью: легкого, средней тяжести или тяжкого. Также такие действия могут квалифицироваться как побои уже в уголовно-правовом смысле, но это обычно в тех случаях, когда у человека есть административный рецидив, то есть он ранее уже привлекался по соответствующей статье», – рассказал Ким.

Он уточнил, что при этом важно понимать, что с точки зрения последствий для здоровья применение газового баллончика, как правило, минимально опасно. Чаще всего это легкие ожоги, раздражение слизистых, возможно, ожог роговицы глаза.

«В большинстве случаев все эти последствия проходят. Исключение — индивидуальные реакции, например, если у человека есть аллергия на компоненты. Тогда возможны серьезные осложнения, вплоть до крайне тяжелых последствий, но таких случаев на практике крайне мало. В целом газовый баллончик как раз и направлен на минимизацию ущерба для здоровья — по сути, это обычный перец, вызывающий ожоги легкой степени», – пояснил эксперт.

