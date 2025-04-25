Раскрыты 5 сфер с наибольшим дефицитом кадров в России

Superjob: самый большой спрос в кадрах в России оказался в сфере строительства

В области строительства наибольшее количество вакансий в России в первом квартале 2025 года. Еще кадры активно нужны в области промышленности, а также транспортно-логистической отрасли, рассказал ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

В промежутке с января по март этого года образовался кадровый голод при том, что увеличилось количество вакансий, связанных с рабочей силой. Лидирует по количеству предложений сфера строительства, в основном, из-за уменьшения количества мигрантов, едущих в страну.

На втором месте по востребованности кадров находится промышленность. В этой сфере и строительстве тоже нужны квалифицированные рабочие.

Также в сотрудниках нуждаются компании из транспортно-логистической отрасли. Там не хватает водителей. Четвертое и пятое место по спросу в кадрах заняли ритейл и IT, добавил Сараков.

Ранее сообщалось, что дефицит водителей таксопарков может вырасти до 500 тыс. В среднем люди работают от трех до шести месяцев, а затем увольняются.