Кадровые проблемы таксопарков усугубляются

Средний срок работы водителя в таксопарке сейчас составляет около 3 месяцев, в лучшем случае — 6 месяцев. Это свидетельствует о высокой текучке кадров, что негативно сказывается на стабильности и качестве предоставляемых услуг, сообщили РИАМО в компании Ivitech.

Почему средний срок работы водителя так мал

Компания Ivitech, финансовый партнер таксопарков и логистических операторов, провела исследование, посвященное проблеме нехватки водителей и трудностям их привлечения в отрасли. По данным исследования, средний срок работы водителя в таксопарке составляет около 3 месяцев. В тех компаниях, где внедрены внутренние системы мотивации и корпоративная культура, этот показатель увеличивается до 6 месяцев.

«Однако даже эти цифры свидетельствуют о высокой текучке кадров, что негативно сказывается на стабильности и качестве предоставляемых услуг. Ситуация усугубляется общим дефицитом водителей в отрасли», — объяснили в Ivitech.

По данным рекрутинговых сервисов, в 2024 году спрос на водителей категорий B, C и E вырос на 45% по сравнению с предыдущим годом. При этом даже высокие зарплаты, достигающие 200 тыс. рублей, не всегда способны привлечь новых сотрудников в отрасль.

Дополнительным фактором, влияющим на дефицит кадров, являются законодательные изменения. С 1 марта в Москве и Подмосковье введена обязательная аттестация водителей такси, что может привести к сокращению числа работников этой сферы. Кроме того, обсуждаемый законопроект об обязательной локализации автомобилей в такси может усилить дефицит водителей до 500 тыс. человек.

Увеличение спроса на водителей связано с несколькими факторами, в том числе с растущими регуляторными требованиями, такими как ужесточение норм для мигрантов, что негативно влияет на способность привлекать иностранных водителей.

Кроме того, в последние годы наблюдается снижение общей загрузки таксопарков. Оптимальная загрузка парка составляет 80-90%, но на данный момент она редко превышает 80%. Это связано как с дефицитом водителей, так и с проблемами, возникающими из-за плохой дисциплины некоторых сотрудников. Например, значительное количество водителей не оплачивает аренду автомобилей, что ведет к образованию задолженности перед парками, а те в свою очередь оказываются в ситуации кассового разрыва, что усложняет работу и снижает общую эффективность бизнеса.

Как таксопарки решают проблемы

Многие таксопарки пытаются решить эту проблему с помощью различных мотивирующих бонусов, например, за количество выполненных поездок, или внедряют более гибкие системы оплаты, включая моментальные выплаты через агрегаторы. Кроме того, для снижения затрат парки переводят автомобили на ГБО, что удешевляет топливо для водителей, и активно внедряют инновационные технологии, отметили в Ivitech.

Таксопарки и логистические компании вынуждены регулярно тратить значительные средства на привлечение новых водителей. Эти затраты включают расходы на рекламу, обучение и адаптацию сотрудников. Однако без системного подхода к удержанию персонала эти инвестиции не приносят долгосрочного эффекта.

«Компания Ivitech рекомендует таксопаркам и логистическим операторам сосредоточиться на разработке и внедрении эффективных программ мотивации и удержания персонала. Создание благоприятной корпоративной культуры, обеспечение конкурентоспособных условий труда и возможностей для профессионального роста могут существенно снизить текучесть кадров и повысить привлекательность профессии водителя», — заявил генеральный директор Ivitech Артем Москалев.