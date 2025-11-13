Раскрыт секрет свежести продуктов на прилавках магазинов в США

Блогер Андерсон: свежие продукты в магазинах США появляются на прилавках в обед

Русскоязычный блогер Нелли Андерсон сообщила, что в американских магазинах свежие продукты выкладывают на прилавки ближе к полудню, а не утром, сообщает «Царьград» .

Русскоязычный блогер из США Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication, рассказала о распространенной практике в американских продуктовых магазинах. По ее словам, свежие продукты в таких сетях, как Trader Joe’s, появляются на прилавках не утром, а ближе к обеду.

Андерсон пояснила, что в утренние часы покупатели могут найти в магазинах в основном товары, оставшиеся с предыдущего дня. Свежие поступления, по ее словам, выкладывают с полудня и до вечера.

Блогер отметила, что такая схема действует во многих торговых точках США, и посоветовала приходить за свежими продуктами после обеда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.