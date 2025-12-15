«Радио Судного дня» передало три загадочных слова

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня» или просто «Жужжалка», передала три загадочных слова, следует из сообщения Telegram-канала «УВБ-76 логи» , мониторящего активность станции.

В 13:02 по московскому времени вышла первая передача «Радио Судного дня», в которой прозвучало слово «входошунт». В 14:40 вышло второе сообщение со словом «линцокрин».

После этого вещание прекратилось на некоторое время и возобновилось в 18:31 с шифровкой со словом «лазомиг».

11 декабря «Радио Судного дня» вновь привлекло внимание своими странными трансляциями. На этот раз в эфире появились зловещие кодовые фразы, что спровоцировало новую волну обсуждений.

