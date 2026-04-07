Рабовладельцы охотятся на россиянок в странах Юго-Восточной Азии

Держатели лагерей для рабов в Юго-Восточной Азии продолжают охоту на россиян, случаи похищения там — не редкость, сообщает Ura.ru .

Злоумышленники чаще всего похищают девушек из РФ и СНГ и используют их приятную внешность и знание английского для переписок с европейцами и американцами, которых рассматривают как потенциальных инвесторов «мутных» проектов.

«В последние годы мы слышим сообщения о том, как спецслужбы разоружили те или иные кол-центры с иностранцами в рабстве. Однако, учитывая тот факт, что проблема еще существует, может быть, чуть меньше 10 лет, становится ясно: местные власти пока бессильны перед такими преступниками», — сказала юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

По ее словам, еще одной проблемой является доверчивость граждан. У людей порой отключается критическое мышление, когда им предлагают подозрительно заманчивые варианты работы за рубежом. Например, за границей набирают моделей, переводчиков, помощников глав компаний, требуя от кандидата только знания английского языка, а иногда еще и наличия приятной внешности.

В основном откликаются на подобные вакансии девушки, добавила эксперт. С кандидатками связываются менеджеры, россиянок убеждают в привлекательности работы, обещая высокую зарплату, оплачиваемый перелет, бесплатное проживание и многое другое. Россиянкам предлагают встретиться в Таиланде, иногда в Камбодже, где встречают в аэропорту и под предлогом доставки в офис вывозят за пределы страны в повстанческие зоны.

После этого россиян и других иностранцев, которые попали в трудовое рабство, начинают привлекать к перепискам с американцами или европейцами, чтобы привлечь их деньги в различные инвест проекты, в том числе связанные с криптовалютой.

Еще одну гражданку РФ недавно вытащили из плена в Мьянме и отправили домой. Но случаи, когда удается освободить людей из рабства, редки.

