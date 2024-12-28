Путин запретил прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка перед приемом в школу.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Дети иностранцев перед приемом в учебное заведение теперь должны будут проходить специальное тестирование на знание русского языка. Оно будет бесплатным. Те, кто не сдаст тест, не будут допущены к учебе.

Разработкой материалов для теста и критериев оценивания займется Рособрнадзор.

Также иностранцев будут проверять на законность их нахождения в стране.

Ранее соответствующий закон приняла Госдума. За законопроект высказались 409 депутатов, против — один.