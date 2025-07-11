Путин утвердил основы российской языковой политики указом

Цель указа — сберечь, развить и поддерживать русский, языки республики РФ. Также его задача — продвижение русского в мире.

Этот язык назван языком государствообразующего народа. Он входит в многонациональный союз равноправных народов страны. Русский считается одним из основ государственности РФ.

Ранее заместитель председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев прокомментировал фантастические заявления генсека НАТО Марка Рютте о гипотетическом вторжении КНР на Тайвань и последующем нападении РФ на страны ЕС. Он сказал, что изучение русского языка будет полезно, если вдруг придется какое-то время провести в лагере в Сибири.