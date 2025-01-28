Путин указал на важность «открытия неба» для гражданских беспилотников

Важная для России отрасль беспилотной воздушной авиации начнет быстрее развиваться, если в стране «откроется небо» для гражданских дронов, об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара», сообщает Кремль .

Путин подчеркнул, что у России есть возможность войти в число технологических лидеров по производству беспилотников, но чтобы процесс ускорился, небо должно быть открытым для гражданских дронов. Путин также отметил, что это очень сложный вопрос, особенно в текущих реалиях, но его все равно нужно детально и максимально быстро проработать.

«Надо идти вперед. Надо что-то делать при всех текущих объективных трудностях, повышенных требований к безопасности. Это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что к 2030 году Россия должна стать одной из лучших стран по производству беспилотников. На текущий момент для этого есть все необходимое.