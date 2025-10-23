Путин сказал, что отцовство и материнство не нужно откладывать

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по реализации государственной и демографической семейной политики заявил, что отцовство и материнство — счастье. Его не нужно откладывать на потом, сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что молодежь в России и за границей откладывает рождение детей на потом. Они считают, что пока необходимо сосредоточиться на иных целях.

Но потом выясняется, что лучшее время безвозвратно упущено. Задача властей сделать так, чтобы молодые люди поняли — им не нужно выбирать что-то одно. Они могут успешно совмещать рабочие обязанности с учебой или стартом карьеры, добавил президент РФ.

Ранее Путин говорил, что решение о том, рожать ребенка или нет, должна принимать каждая семья самостоятельно. На людей не должно оказываться давление.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.