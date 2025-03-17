Путин рассказал, сколько граждан Таджикистана живут в России

Путин: миллион граждан Таджикистана живет в России и развивает экономику страны

В России живут и работают около 1 миллиона граждан Таджикистана, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, таджикистанцы вносят большой вклад в развитие экономического сектора страны, сообщает РИА Новости .

«Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана», — сказал президент по итогам российско-таджикистанских переговоров.

Живущие в России граждане Таджикистана трудятся в целом ряде отраслей, в особенности — в транспортной, логистической, строительной и жилищно-коммунальной, добавил Путин.

17 марта Владимир Путин провел очные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Политики встретились в Большом Кремлевском дворце и обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе военное, экономическое и гуманитарное сотрудничество.