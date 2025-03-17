Кремль: началась встреча Путина и президента Таджикистана Рахмона
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В Большом Кремлевском дворце стартовала встреча президентов России и Таджикистана — Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Он прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
Переговоры Путин и Рахмон проводят наедине. На них президенты поговорят о дальнейшем развитии двусторонних отношений и сотрудничестве.
Еще главы государств обсудят работу в гуманитарной, инвестиционных сферах и другие вопросы.
Ранее Рахмон пообещал приехать 9 мая в Москву на Парад победы.