Кремль: началась встреча Путина и президента Таджикистана Рахмона

В Большом Кремлевском дворце стартовала встреча президентов России и Таджикистана — Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Он прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля .

Переговоры Путин и Рахмон проводят наедине. На них президенты поговорят о дальнейшем развитии двусторонних отношений и сотрудничестве.

Еще главы государств обсудят работу в гуманитарной, инвестиционных сферах и другие вопросы.

Ранее Рахмон пообещал приехать 9 мая в Москву на Парад победы.