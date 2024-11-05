Путин предложил решение проблемы с неговорящими по-русски детьми мигрантов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не говорят на русском языке или плохо на нем изъясняются. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, для трудовых мигрантов также нужны общие правила в аспекте знания русского языка. Президент отметил, что в этом вопросе необходимо определить и закрепить уровни владения русском языком с учетом повседневного общения, трудоустройства, профессиональных требований, а также культурных и социальных норм поведения в России.

«В том числе выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Прошу коллег представить соответствующие предложения», — сказал Путин.

В ходе заседания Путин также высказался, что украинский язык является «очень родственным» русскому. По мнению президента России, во всей украинской культуре также есть свои красота и прелести.