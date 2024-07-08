Путин предложил нововведение для получателей маткапитала

Российский президент Владимир Путин предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала в размере 10 000 рублей. С такой инициативой глава государства выступил на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное», сообщает Life.ru .

Путин отметил, что нередко случается так, что россияне тратят основную часть материнского капитала, и у них остается небольшая сумма с выплаты. С оставшимися средствами «вроде как и сделать уже ничего нельзя», отметил президент. В связи с этим, считает Путин, семьям необходимо разрешить тратить оставшиеся деньги.

«Давайте для начала сделаем 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть и другие шаги сделаем», — цитирует издание Путина.

Тем временем Владимир Путин подписал указ о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация начнет производиться с 2025 года, говорится в президентском указе.

