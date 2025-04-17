Путин посмертно наградил военкоров Первого канала и «Известий»

Корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора «Звезды» Андрея Панова, журналистку Первого канала Анну Прокофьеву, а также водителя «Звезды» Александра Сиркели посмертно наградили орденами Мужества. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был выложен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости .

Все четверо получили награду за мужество и самоотверженность. Они проявили отвагу во время работы.

Также медаль «За отвагу» получил оператор Первого канала Дмитрий Волков.

Прокофьева умерла 26 марта 2025 года в Белгородской области. Съемочная группа подорвалась на мине.

Федорчак, Сиркели и Панов тоже погибли в зоне СВО в конце марта. Их автомобиль был атакован украинскими боевиками с помощью РСЗО HIMARS.