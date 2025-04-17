Путин посмертно наградил военкоров Первого канала и «Известий»
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Корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора «Звезды» Андрея Панова, журналистку Первого канала Анну Прокофьеву, а также водителя «Звезды» Александра Сиркели посмертно наградили орденами Мужества. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был выложен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.
Все четверо получили награду за мужество и самоотверженность. Они проявили отвагу во время работы.
Также медаль «За отвагу» получил оператор Первого канала Дмитрий Волков.
Прокофьева умерла 26 марта 2025 года в Белгородской области. Съемочная группа подорвалась на мине.
Федорчак, Сиркели и Панов тоже погибли в зоне СВО в конце марта. Их автомобиль был атакован украинскими боевиками с помощью РСЗО HIMARS.