Путин поручил обновить программы профобразования в сфере биотеха

сегодня в 18:47

Российский президент Владимир Путин дал указание модернизировать программы профессионального образования и увеличить долю практической подготовки студентов в области биотехнологий, сообщает ТАСС .

«Следует обеспечить выпуск специалистов высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта», — сказал Путин.

По словам главы государства, для достижения цели необходимо в сотрудничестве с бизнесом обновить программу профессионального образования. Следует увеличить долю практического обучения студентов на предприятиях, учитывая передовые тенденции в микробиологии, генетике и биоинформатике.

В связи с этим президент РФ предложил создать при вузах и университетах новые передовые инженерные школы. Кроме того, Путин предложил расширить образовательный проект «Профессионалитет» на эти направления.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что демографическое развитие и сбережение народа является национальным приоритетом РФ на годы вперед.

