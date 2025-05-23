Путин подписал закон об учете мигрантов в Московском регионе через приложение

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в Московском регионе эксперимента по регистрации иностранных граждан через приложение. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Период проведения эксперимента — с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. Согласно ему, мигрантам нужно будет зарегистрироваться в специализированном мобильном приложении. Они должны будут передавать МВД данные о своем месте нахождения.

Если иностранец даст неверные сведения, то ему грозит высылка из РФ.

Эксперимент коснется трудовых мигрантов, которые въедут в Москву и Подмосковье и которым не нужна виза в РФ, а также тех иностранных граждан, которые будут находиться в столичном регионе свыше 90 суток, за исключением граждан Белоруссии.

В тексте закона сказано, что эксперимент направлен на определение эффективности дополнительных механизмов учета мигрантов.

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