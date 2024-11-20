Путин подарил Северной Корее около 70 животных из Московского зоопарка

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов распорядился передать в центральный зоопарк Пхеньяна около 70 животных из Московского зоопарка. Такой подарок народу КНДР сделал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Минприроды.

РФ сотрудничает с КНДР не только в экономических и промышленных сферах. Страны взаимодействуют, в том числе и по вопросам охраны природы. Так дружба завязалась между Московским и Пхеньянским зоопарками, отметил Козлов.

КНДР получила африканского льва, двух яков, 25 фазанов, пять белых какаду, 40 уток-мандаринок, двух бурых медведей. Животных привезли в северокорейскую столицу на самолете в сопровождении ветеринаров.

Ранее в Московском зоопарке появился новый жилец. В учреждение доставили полугодовалую самку малайского медведя.