Адаптируется к новым условиям: в Московском зоопарке появился новый жилец

В Московский зоопарк доставили полугодовалую самку редкого малайского медведя, что стало значимым событием для столицы, сообщает Сноб .

Эта медведица прибыла из Малайзии в рамках природоохранной инициативы. В настоящее время она адаптируется к новому окружению в специальном вольере, недоступном для посетителей.

В начале октября ее вес составлял 13 кг. Малышка питается молочной смесью, детскими творожками, фруктовыми пюре и свежими плодами, такими как яблоки и манго. За состоянием медведицы внимательно следят ветеринары, а после завершения карантина ее переведут в открытый вольер.

Министр культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что последние представители этого вида не обитали в российских зоопарках более трех десятилетий.

«Появление малайского медведя в Московском зоопарке — это настоящее событие для города», — добавил Фурсин.