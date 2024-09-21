Пункт временного размещения организовали в Краснодарском крае после атаки БПЛА
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После атаки БПЛА в Тихорецке Краснодарского края организовали пункт временного размещения для эвакуированных граждан, сообщает «Федерал Пресс».
Из-за падения сбитого беспилотника ВСУ в Тихорецком районе Краснодарского края возникло возгорание, которое перекинулось на «взрывоопасные предметы». В настоящий момент там происходит детонация боеприпасов.
Жителей поселка, расположенного рядом с местом ЧП, эвакуировали. В городе Тихорецке для них создали пункт временного размещения. Его помогают оснастить всем необходимым волонтеры.
Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, ситуация находится на контроле. При необходимости будут подключать дополнительные ресурсы.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Россию с помощью более 100 БПЛА. 18 беспилотников противника сбили над Краснодарским краем.